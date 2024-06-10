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        Hatay'da yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından otomobile çarpan motosikletli öldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:47
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        Hatay'da yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından otomobile çarpan motosikletli öldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Taner Soral'ın (17) önüne, 31 AOZ 270 plakalı motosikletiyle dün gece Sivas Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken sahipsiz köpek çıktı.

        Sürücü, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü.

        Yaralanan Soral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Soral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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