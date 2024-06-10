Hatay'da yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından otomobile çarpan motosikletli öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Taner Soral'ın (17) önüne, 31 AOZ 270 plakalı motosikletiyle dün gece Sivas Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken sahipsiz köpek çıktı.
Sürücü, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü.
Yaralanan Soral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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