Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Sarıseki Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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