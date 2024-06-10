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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:22
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Sarıseki Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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