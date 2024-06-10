Hatay'da çıkan anız yangını söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.
Üçgünlük Mahallesi'ndeki boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.
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