Belen'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü.
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