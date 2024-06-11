Hatay'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla şehir içi taşımacılık yapan minibüs ve otobüslerde klima denetimine başlandı.

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