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        Altınözü Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu etkinliği

        Altınözü Halk Eğitim Merkezince yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:40
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        Altınözü Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu etkinliği
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        Altınözü Halk Eğitim Merkezince yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile çok sayıda davetli katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.

        Etkinlikte müzik dinletisi sunuldu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

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