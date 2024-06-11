Altınözü Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu etkinliği

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.

Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile çok sayıda davetli katıldı.

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