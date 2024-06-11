Hatay'da 42 yetim öğrenciye bisiklet hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfınca "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında 42 yetime karne hediyesi olarak bisiklet verildi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu, müdürlük bahçesinde düzenlenen etkinlikte, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

"Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında Hatay'da 42 yetim öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet verdiklerini anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Depremin en ağır hissedildiği Hatay'ımızda 42 yavrumuza bisiklet hediye etmek, onların yüzlerindeki gülücüğe şahit olmak hepimizi mutlu etti. Türkiye Diyanet Vakfımızın özellikle deprem bölgelerindeki yavrularımıza böylesine bir jesti, ikramı, hem karne hediyesi hem de bayram hediyesi olarak bisikletleri takdim etmesi yavrularımızı ziyadesiyle memnun eyledi."