Erzin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan proje tanıtıldı

Kente katkı sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Özaydın, ilçeye bisiklet yolu yapılması için çalışmayı yürüteceklerini söyledi.

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