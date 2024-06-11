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        Erzin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan proje tanıtıldı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle İki Gün İki Teker Bisiklet Derneğince başlatılan projenin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:38 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:38
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        Erzin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan proje tanıtıldı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle İki Gün İki Teker Bisiklet Derneğince başlatılan projenin tanıtımı yapıldı.

        Derneğin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle başlattığı "İki Gün İki Tekerle Hep Birlikte İyileşeceğiz" projesinin tanıtımı, Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, etkinlikteki konuşmasında, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kente katkı sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Özaydın, ilçeye bisiklet yolu yapılması için çalışmayı yürüteceklerini söyledi.

        Proje koordinatörü Bayram Altunbaş, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

        Etkinliğe Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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