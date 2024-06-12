Hatay'ın, depremleri hasarsız atlatan külliyesinde 46 işletme faaliyet gösteriyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremlerde hasar almayan Mimar Sinan imzalı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, bünyesindeki çarşı ve eserlerle hem turizme hem de ticarete katkı sunuyor.

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın isteğiyle 1574'te Mimar Sinan tarafından Payas ilçesinde inşa edilen yaklaşık 15 bin metrekarelik külliye, farklı alanlarda hizmet sunan 46 işletmeye ev sahipliği yapıyor.

Külliyedeki çarşıda çoğunlukla kadın esnafın elinden çıkan çanta, takı ve hediyelik eşyalar ile yöresel ürünler satışa sunuluyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk gezdiği yerlerden Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, kendisiyle yaşıt Payas 2. Selim Camisi, medrese ve hamamın yanı sıra 1357 yıllık anıt zeytin ağacını da barındırıyor.

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Payas Belediyesi Külliye Sorumlusu Mehmet İsarettin Altan, AA muhabirine, tarihi eserin turizm sezonuna hazırlandığını söyledi.

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini dile getiren Altan, "Depremden önce 250-300 bin ziyaretçi ağırlıyorduk. İnşallah bu yaz daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Tur firmalarıyla görüşüyor, buraya yönlendiriyoruz. Bu yıl 600 bin hatta 1 milyona kadar ziyaretçi hedefliyoruz." dedi.

Altan, gezi için kendilerine ulaşan vatandaşlara ve turistlere yardımcı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: