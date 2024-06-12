Hatay'da motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hürrriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen yelek dağıtımı Erzin Kaymakamı Onur Özaydın'ın katılımıyla yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Harun Baykal, akşam saatledinde reflektif yelek giymenin zorunlu olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.