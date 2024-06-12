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        Dörtyol'da kadın kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:54
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        Dörtyol'da kadın kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışı, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Erdem tarafından gerçekleştirildi.

        Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan da serginin 2 gün açık kalacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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