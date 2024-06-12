Dörtyol'da kadın kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan da serginin 2 gün açık kalacağını kaydetti.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışı, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Erdem tarafından gerçekleştirildi.

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