Hatay Valisi Masatlı öksüz ve yetim çocuklarla piknikte buluştu

Etkinliğe, Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ile vali yardımcıları, kurum müdürleri ve eşleri de katıldı.

Vali Masatlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 120 öksüz ve yetim çocuğa karne hediyesi olarak piknik düzenlediklerini söyledi.

Hatay Valiliğince "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Serinyol Mahallesi'ndeki mesire alanında düzenlenen piknikte öksüz ve yetim çocuklarla buluştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen piknik etkinliğine katıldı.

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