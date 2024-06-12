Hatay'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Araçta, 9 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 50 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İskenderun-Arsuz yolunda, şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

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