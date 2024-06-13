Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ömer S. yönetimindeki 31 B 5241 plakalı otomobil, Özerli Mahallesi'nde Muhammed Şaban B'nin (25) kullandığı 31 APJ 637 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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