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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:45
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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ömer S. yönetimindeki 31 B 5241 plakalı otomobil, Özerli Mahallesi'nde Muhammed Şaban B'nin (25) kullandığı 31 APJ 637 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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