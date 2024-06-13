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        Hatay'da konteyner kentteki öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi

        Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan konteyner kentteki öğrencileri su sıkarak serinletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:19
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        Hatay'da konteyner kentteki öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan konteyner kentteki öğrencileri su sıkarak serinletti.

        Sarımazı Mahallesi'ndeki İnfak Konteyner Kenti'ndeki okulun öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesini arayarak sıcaktan bunalan öğrencilerini serinletmek istediklerini belirtti.

        Okula gönderilen itfaiye ekibi, konteyner okulun önünde toplanan öğrencileri su sıkarak serinletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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