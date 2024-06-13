Hatay'da konteyner kentteki öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan konteyner kentteki öğrencileri su sıkarak serinletti.
Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan konteyner kentteki öğrencileri su sıkarak serinletti.
Sarımazı Mahallesi'ndeki İnfak Konteyner Kenti'ndeki okulun öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesini arayarak sıcaktan bunalan öğrencilerini serinletmek istediklerini belirtti.
Okula gönderilen itfaiye ekibi, konteyner okulun önünde toplanan öğrencileri su sıkarak serinletti.
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