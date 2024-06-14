Depremde yaralı kurtarılan tek çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor

SALİM TAŞ - Hatay'da depremlerde eşiyle bir evladını kaybeden Mehmet Koç, geriye kalan çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında ailesini geçindirmek için gittiği Irak'ta bulunan Koç, afet gecesi acı haberi yakınlarından aldı.

Bunun üzerine depremin ikinci günü memleketi Hatay'a dönen Mehmet Koç, eşi Meryem (31), 2,5 yaşındaki oğlu Kuzey ve 6 yaşındaki Cemil'in kaldığı baldızının 4 katlı evine gitti.

Evin yıkıldığını bu sırada öğrenen baba Koç, enkazdaki ailesini ulaşmak için kurtarma ekibinin çalışmalarına katıldı.

Çalışmalar sonunda ekiplerle ilk olarak oğlu Cemil'i yaralı olarak enkazdan çıkaran Koç, depremin 4'üncü gününde eşi ve oğlu Kuzey'in cansız bedenine ulaştı.

Baba Koç, depremden yaralı kurtulan tek evladıyla merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'ndeki evlerinde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Baba Mehmet Koç, AA muhabirine depremden yaralı kurtardığı evladına hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını söyledi.

Afette kaybettiği eşi ve oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan baba Koç, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Tek başımıza yaşamak çok zor, yaşadığımız evimiz sağlam kaldı. Evin köşesinde eşimin ve oğlumun hatırası var. Onların fotoğrafları, oğlumun oyuncakları, eşimin elbiseleri gözümün önünde. O gün bize çok şey öğretti. Bu hayatın bir dakikada değişebileceğini hepimiz gördük. Hayatta kalmak için mücadele edeceğim, çocuğumu büyütmek için hem annelik hem de babalık yapacağım." diye konuştu.