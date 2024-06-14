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        Türk Kızılay Hatay'da depremzedelere yardım malzemesi dağıttı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla depremzedelere gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:59
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        Türk Kızılay Hatay'da depremzedelere yardım malzemesi dağıttı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla depremzedelere gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

        Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, AA muhabirine, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

        Kurban Bayramı'nda gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını belirten İlhan, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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