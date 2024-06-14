İskenderun'da depremzedeler için yapımına başlanan konut ve iş yerlerinde inceleme

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçede depremzedeler için yapılacak 276 konut ve 9 iş yerini kapsayan ilk etap inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Demiryürek, inşaat çalışmalarının sürdüğü İsmet İnönü Mahallesi'ndeki alandaki incelemelerinin ardından gazetecilere süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçede 14 rezerv alanın belirlendiğini anımsatan Demiryürek, ilgili bölgede 4 bin 714 konut ve 247 iş yerinin yapılacağını kaydetti.