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        İskenderun'da depremzedeler için yapımına başlanan konut ve iş yerlerinde inceleme

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçede depremzedeler için yapılacak 276 konut ve 9 iş yerini kapsayan ilk etap inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:34
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        İskenderun'da depremzedeler için yapımına başlanan konut ve iş yerlerinde inceleme
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        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçede depremzedeler için yapılacak 276 konut ve 9 iş yerini kapsayan ilk etap inşaat çalışmalarını inceledi.

        Kaymakam Demiryürek, inşaat çalışmalarının sürdüğü İsmet İnönü Mahallesi'ndeki alandaki incelemelerinin ardından gazetecilere süreçle ilgili açıklamada bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçede 14 rezerv alanın belirlendiğini anımsatan Demiryürek, ilgili bölgede 4 bin 714 konut ve 247 iş yerinin yapılacağını kaydetti.

        Demiryürek, ilk etap inşaat çalışmalarının sürdüğü alanın 3 Mayıs'ta müteahhit firmaya teslim edildiğini belirterek "Burada 276 konut ve 9 iş yeri yapılacak. İnşaat 31 Aralık'ta sona erecek ve o tarihte konutlar ve iş yerleri TOKİ tarafından müteahhit firmadan teslim alınacak." dedi.

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