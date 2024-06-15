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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:00
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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Nihat U'nun kullandığı 31 AGS 586 plakalı otomobil, Güzelçay Mahallesi'nde, karşı şeride geçerek Ercan T. idaresindeki 06 BMN 634 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobillerde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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