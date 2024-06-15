Hatay'da bayram öncesinde trafik denetimleri arttırıldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kazaların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ekipler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.