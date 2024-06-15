Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağsa mevkisinde uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E, K.M. ve F.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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