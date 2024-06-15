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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:44
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağsa mevkisinde uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 2 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.E, K.M. ve F.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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