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        Hatay'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:05
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        Hatay'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Üzümdalı Mahallesi yakınlarındaki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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