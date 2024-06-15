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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:12
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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde, M.F. idaresindeki 31 APV 090 plakalı otomobil, Y.K. yönetimindeki 34 ABA 775 plakalı otomobil ile K.Ş.B'nin kullandığı 31 SU 995 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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