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        Hatay'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:41
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        Hatay'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin birçok noktasındaki denetimlerde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı ve trafik kurallarını aktardı.

        Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

        Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayıp, çikolata ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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