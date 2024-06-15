Hatay'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin birçok noktasındaki denetimlerde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı ve trafik kurallarını aktardı.

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