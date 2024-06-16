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        Belen'de trafik denetimi yapıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 08:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:20
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        Belen'de trafik denetimi yapıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli bölgelerindeki denetimde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

        Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayıp, çikolata ikramında da bulundu.

        Denetime katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, sürücülerle sohbet edip çikolata ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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