Depremlerden etkilenen Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi

Hatay'da aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bıraktı.

Depremzede Yakup Saday, depremlerde kaybettiği abi ve yengesini mezarları başında andıklarını belirtti.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Saday, "Gönül isterdi ki böyle bir deprem yaşamayalım ama maalesef yaşadık. Rabbim rahmet eylesin. Çok zor her bayramda, böyle mezarlığa geliyoruz, kalbimiz buruk, gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz." diye konuştu.