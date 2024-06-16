Hatay Valisi Masatlı'dan hastanelere bayram ziyareti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesindeki hastalara ve sağlık personeline bayram ziyaretinde bulundu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesindeki hastalara ve sağlık personeline bayram ziyaretinde bulundu.
Masatlı, ilk olarak Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Masatlı, bayramını kutladığı hastalara çiçek verdi.
Vali Masatlı, daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek buradaki hastaların bayramını kutladı.
Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Masatlı, onların da bayramını kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.