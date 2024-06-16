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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz ulaşım hizmeti

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlara ulaşım imkanı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:46
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz ulaşım hizmeti
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlara ulaşım imkanı sağladı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara çiçek verdi.

        Belediye ekipleri, Antakya Asri Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara, elektrikli araçlarıyla ulaşım imkanı sağladı.

        Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda belirli hatların bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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