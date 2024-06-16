Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Sakine G. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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