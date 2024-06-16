Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Çevlik Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Sakine G. (15) akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Sakine G. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sakine G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.