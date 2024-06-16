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        İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:37
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        İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        İskenderun Kaymakamlığınca düzenlenen program, Kore Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirildi.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, törene katılanların bayramını kutladı.

        Bayramlaşmaya, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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