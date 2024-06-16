Hatay'da pikapla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde pikapla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ş'nin kullandığı 63 M 9112 plakalı otomobil, Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde Ç.Y. idaresindeki 31 AEN 051 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ş. ile yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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