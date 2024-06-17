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        Hatay'da sis etkili oldu

        Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:19
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        Hatay'da sis etkili oldu
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        Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.

        Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.

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