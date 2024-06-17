Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.
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