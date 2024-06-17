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        Hatay'da sahil güvenlik ekipleri boğulmalara karşı vatandaşı bilgilendiriyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:58
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        Hatay'da sahil güvenlik ekipleri boğulmalara karşı vatandaşı bilgilendiriyor
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik plajlardaki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

        Ekiplerin, ilçe genelindeki halk plajlarında boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.

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