Hatay'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç ve halat yardımıyla hayvanı kuyudan çıkardı.

Dikmece mevkisinde, otlattığı ineğin su kuyusuna düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.

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