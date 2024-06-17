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        Hatay'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:34 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:34
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        Hatay'da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Dikmece mevkisinde, otlattığı ineğin su kuyusuna düştüğünü fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç ve halat yardımıyla hayvanı kuyudan çıkardı.

        Durumunun iyi olduğu anlaşılan inek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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