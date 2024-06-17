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        Hatay'da depremlerde 4 yakınını kaybeden Yüce çifti Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor

        Hatay'da depremlerde ailesinden 4 kişiyi kaybeden Gülendam Yüce, eşiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:07
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        Hatay'da depremlerde 4 yakınını kaybeden Yüce çifti Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor
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        Hatay'da depremlerde ailesinden 4 kişiyi kaybeden Gülendam Yüce, eşiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Yüce ailesinin yaşadığı İskenderun ilçesindeki bina yıkıldı.

        Enkaz altında kalan Gülendam Yüce (59) ve eşi Seyfettin Yüce (69) ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

        Binanın enkazından Gülendam Yüce'nin ağabeyi, yengesi ve yeğeniyle 8 yaşındaki torunun ise cansız bedeni çıkarıldı.

        Hastanedeki tedavilerinin ardından İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yapılan konteyner kente yerleşen Yüce çifti, depremde kaybettikleri yakınlarının acısıyla buruk bir bayram geçiriyor.

        Gülendam Yüce, AA muhabirine hayatını kaybeden yakınlarının geriye kalan fotoğraflarıyla teselli olmaya çalıştığını anlattı.

        Bayramların kendileri için buruk geçtiğini belirten Yüce, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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