Hatay'da depremlerde 4 yakınını kaybeden Yüce çifti Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor

Bayramların kendileri için buruk geçtiğini belirten Yüce, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydetti.

Hastanedeki tedavilerinin ardından İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yapılan konteyner kente yerleşen Yüce çifti, depremde kaybettikleri yakınlarının acısıyla buruk bir bayram geçiriyor.

Binanın enkazından Gülendam Yüce'nin ağabeyi, yengesi ve yeğeniyle 8 yaşındaki torunun ise cansız bedeni çıkarıldı.

Enkaz altında kalan Gülendam Yüce (59) ve eşi Seyfettin Yüce (69) ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

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