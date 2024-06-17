Belen Kaymakamı Yılmaz'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulundu.

Yılmaz, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Bozkurt ile şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Gazi ve şehit ailelerini fırsat buldukça ziyaret ettiklerini belirten Yılmaz, bayramda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ömür dileyen Yılmaz, "Devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden ve hayatta olan gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır." diye konuştu.