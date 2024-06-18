Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Ş.G. ve P.Y, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yüzmek için Karacami Mahallesi'ndeki halk plajından suya giren Ş.G. ve P.Y, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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