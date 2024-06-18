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        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

        Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:53
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        Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

        Yüzmek için Karacami Mahallesi'ndeki halk plajından suya giren Ş.G. ve P.Y, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci denizden çıkardı.

        Ş.G. ve P.Y, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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