Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.
Yüzmek için Karacami Mahallesi'ndeki halk plajından suya giren Ş.G. ve P.Y, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci denizden çıkardı.
Ş.G. ve P.Y, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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