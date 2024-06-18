Hatay'da 3 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Üzgün olduklarını dile getiren Döner, "İşte ağaç gölgesinde dinlenirken eşyalarını bırakıp gitmiş. Arkadaşları bize haber verdi. Telefon sinyaline göre bu mahallede ancak hala bulamadık." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.