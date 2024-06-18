Hatay'da trafik ekipleri bayram tatilinde denetimleri sürdürüyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilde sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.
Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşür dağıttı.
Ekipler, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etti.
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