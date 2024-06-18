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        Hatay'da trafik ekipleri bayram tatilinde denetimleri sürdürüyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:29
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        Hatay'da trafik ekipleri bayram tatilinde denetimleri sürdürüyor
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilde sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.

        Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşür dağıttı.

        Ekipler, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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