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        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kadın, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:58
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        Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kadın, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Sait Karaali Sokak'ta yaşayan Sakine Aslan, motosikletle markete giderken bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Aslan, yaptığı açıklamada, markete giderken köpeğin saldırdığını belirterek, "Bu sene köpeklerin yüzünden kaç kişi öldü? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum; köpeklere sahip çıkacaksanız evinizde beslersiniz. Ben köpekler yüzünden mecbur muyum acı çekmeye? Samandağ Belediye Başkanı'na da sesleniyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım. Mağdur oldum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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