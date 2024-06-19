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        Hatay'da çocuklar için şenlik düzenlendi

        Hatay'ın Defne ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik şenlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:36
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        Hatay'da çocuklar için şenlik düzenlendi
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik şenlik organize edildi.

        6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneğince, Defne Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı.

        Dans edip, şarkı söyleyen çocuklar için yüz boyama etkinliği yapıldı.

        Sportif yarışmaların da gerçekleştiği şenliğe katılanlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Dernek Başkanı Mümtaz Gövce, etkinlikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocukların moralini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

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