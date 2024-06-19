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        Hataylı bıçak ustası 10 yıldır ateş başında mesai yapıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki atölyesinde 10 yıldır çeliğe yüksek sıcaklıkta şekil verip bıçak üreten 45 yaşındaki Mustafa Kesik, geleneksel mesleği devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:03
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        Hataylı bıçak ustası 10 yıldır ateş başında mesai yapıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki atölyesinde 10 yıldır çeliğe yüksek sıcaklıkta şekil verip bıçak üreten 45 yaşındaki Mustafa Kesik, geleneksel mesleği devam ettiriyor.

        Genç yaşlarda başladığı bıçakçılığa ara verip kepçe operatörlüğü yapan Kesik, mesleğe duyduğu özlem nedeniyle 2014'te işi bırakıp Denizciler Mahallesi'nde atölye kurdu.

        Yeniden ateş başına geçen 4 çocuk babası Kesik, yüksek sıcaklıkta dövdüğü çeliği işleyerek geleneksel yöntemle avcı ve mutfak bıçağı üretiyor.

        Kesik, ateşte şekillendirdiği el emeği bıçaklarına keçi boynuzu, ceviz ağacı ve plastikten tasarladığı sapları takarak satışa sunuyor.

        Bıçaklarını biletmek isteyenler için de 10 yıldır mesai harcayan Kesik, ürünlerini farklı ülkelere tanıtmayı hedefliyor.

        AA muhabirine, bıçakçılığın 5 kuşaktır aile mesleği olduğunu anlatan Kesik, İşini zorluğuna rağmen severek yaptığını anlattı.

        "Doğada ve avcılıkta kullanılan bıçakların yanı sıra özel tasarım işlemeli bıçaklar da üretiyor, bu sanatı devam ettirmeye çalışıyorum. Ata mesleğimizi inşallah çocuklarımız sürdürecek." diyen Kesik, ham çeliğin yanı sıra hurda çelikleri de işleyip üretime kazandırdığını dile getirdi.

        Kurban Bayramı'nda talebin arttığını belirten Kesik, "Bayramda yoğunluk yaşıyoruz. Bıçak biletmek için 60 kilometre uzaklıktan gelenler oluyor. Kurbana özel hazırladığımız bıçaklar ilgi görüyor." dedi.

        Kesik, bıçakları büyük emek vererek yaptığını vurgulayarak "Çeliği kaliteli bıçak haline getiriyoruz. Bıçaktan daha önemlisi de bilemedir. İnsanlara buradan aldıkları hizmetin karşılığını vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

        Üretimde en büyük destekçisinin eşi Derya Kesik olduğunu ifade eden Kesik, "Eşim hem işlerimde destek oluyor hem de mesleği öğreniyor. Zımpara işlemlerinin çoğunu eşim yapıyor. Ürettiğim bıçakları farklı ülkelere de yollamak istiyorum. Bu konuda hedefim büyük." diye konuştu.

        Derya Kesik de atölyede eşine yardım ettiğini, müşterilerin aile ortamını beğendiğini anlattı.

        Müşterilerden Ramazan Çolak ise her yıl bıçaklarını biletmek için Kesik'in atölyesinin yolunu tuttuğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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