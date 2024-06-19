Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçalı Mahallesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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