Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Akpınar Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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