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        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:36
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        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Başlamış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 HG 414 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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