Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Başlamış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 HG 414 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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