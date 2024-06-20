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        Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi

        Hatay'da Erzin-Dörtyol arasında yapımı devam eden 11,5 kilometrelik yol çalışmasında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:35
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        Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi
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        Hatay'da Erzin-Dörtyol arasında yapımı devam eden 11,5 kilometrelik yol çalışmasında sona gelindi.

        Ezin Kaymakamı Onur Özaydın, AA muhabirine, yapımı süren yolun, Erzin Acil Durum Hastanesi ve deprem konutlarıyla bağlantısının yapıldığını belirtti.

        Yolun yapımının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Özaydın, "Şu anda son rötuşler yapılıyor ve vatandaşlarımızın kullanımına açık durumda." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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