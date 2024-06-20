Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi
Hatay'da Erzin-Dörtyol arasında yapımı devam eden 11,5 kilometrelik yol çalışmasında sona gelindi.
Hatay'da Erzin-Dörtyol arasında yapımı devam eden 11,5 kilometrelik yol çalışmasında sona gelindi.
Ezin Kaymakamı Onur Özaydın, AA muhabirine, yapımı süren yolun, Erzin Acil Durum Hastanesi ve deprem konutlarıyla bağlantısının yapıldığını belirtti.
Yolun yapımının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Özaydın, "Şu anda son rötuşler yapılıyor ve vatandaşlarımızın kullanımına açık durumda." dedi.
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