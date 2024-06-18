Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, ölü bulundu.

        Kışlak Mahallesi'nde oturan Mehmet Döner, 15 Haziran'da çalışmak için Şenköy Mahallesi'ndeki inşaata gitti.

        Rahatsızlandığını söyleyip dinlenmeye geçen Döner'e bir süre sonra ulaşamayan iş arkadaşları, durumu ailesine bildirdi.

        Döner'in ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin 5 gün süren arama çalışmalarının ardından Döner'in cansız bedeni çalıştığı inşaatın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulundu.

        Döner'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi
        Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi
        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hurdalardan yaptığı heykeli 'Athena' ile Bakü'de sergiye katıldı
        Hurdalardan yaptığı heykeli 'Athena' ile Bakü'de sergiye katıldı
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hataylı bıçak ustası 10 yıldır ateş başında mesai yapıyor
        Hataylı bıçak ustası 10 yıldır ateş başında mesai yapıyor