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        Hatay'da sis etkili oldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:46
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        Hatay'da sis etkili oldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

        Suçıkağı Mahallesi yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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