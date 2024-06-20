Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.
Suçıkağı Mahallesi yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.
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