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        Hatay'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:12
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        Hatay'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kuzuculu Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında bazı yabani zeytin ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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