Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kadın basketbolcular, Hatay Basketköy'de depremzede çocuklarla buluştu

        Hatay'da 13 ve 16 yaş altı kadın basketbolcular, depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik "Basketköy"ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın basketbolcular, Hatay Basketköy'de depremzede çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da 13 ve 16 yaş altı kadın basketbolcular, depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik "Basketköy"ü ziyaret etti.

        Basketbolculardan Lara Kuseyrioğlu, Duru Berberoğlu, Zeynep Aybar ile Nehir Odabaşı ve Ece Duru Kazmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından Belen ilçesinde kurulan Basketköy'de çocuklarla buluştu.

        Depremzede çocuklarla önce antrenman ve kısa bir maç yapan oyuncular, çocuklara forma hediye etti.

        Fenerbahçe Kulübü oyuncusu Lara Kuseyiroğlu, AA muhabirine, depremzede çocuklara moral vermek için geldiklerini belirterek, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı ve deprem sonrası Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldum. Depremi yaşayan biri olarak burdayım. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek için burdayız. Çocukların her zaman yanınızdayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!

        Benzer Haberler

        Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sis etkili oldu
        Hatay'da sis etkili oldu
        Kayıp inşaat işçisinin 4 gün sonra cesedi bulundu
        Kayıp inşaat işçisinin 4 gün sonra cesedi bulundu
        Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi
        Dörtyol-Erzin yol çalışmasında sona gelindi
        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı