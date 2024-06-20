Kadın basketbolcular, Hatay Basketköy'de depremzede çocuklarla buluştu

Hatay'da 13 ve 16 yaş altı kadın basketbolcular, depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik "Basketköy"ü ziyaret etti.

Basketbolculardan Lara Kuseyrioğlu, Duru Berberoğlu, Zeynep Aybar ile Nehir Odabaşı ve Ece Duru Kazmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından Belen ilçesinde kurulan Basketköy'de çocuklarla buluştu.

Depremzede çocuklarla önce antrenman ve kısa bir maç yapan oyuncular, çocuklara forma hediye etti.

Fenerbahçe Kulübü oyuncusu Lara Kuseyiroğlu, AA muhabirine, depremzede çocuklara moral vermek için geldiklerini belirterek, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı ve deprem sonrası Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldum. Depremi yaşayan biri olarak burdayım. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek için burdayız. Çocukların her zaman yanınızdayız." dedi.